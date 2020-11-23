Коронавирус в Киеве: за сутки 1212 новых случаев, данные по районам

Количество выявленных случаев коронавируса в Киеве за прошлые сутки составила 1212, летальных случаев – 20.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко на онлайн-брифинге.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в таких районах:
- Деснянском районе – 376,
- Днепровском районе – 283,
- Дарницком районе – 215.
За минувшие сутки наибольшее количество госпитализированных больных коронавирусом – 112.
В стационарах лечатся 2069 больных коронавирусом. В тяжелом состоянии находятся 827 пациентов. Кислородную поддержку получают 1092 человека.
Выздоровели за минувшие сутки двое киевлян. Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице уже 60 218. Всего коронавирус преодолели 20 744 жители Киева. За период пандемии умерли 1143 человека.
Напомним, всего 23 ноября в Украине подтвердили 10 945 новых случаев заражения коронавирусом (635 689 – с начала эпидемии). За воскресенье умерли 124 украинца (11 075 – с начала эпидемии), а выздоровели 4143 человека (291 060 – с начала эпидемии).
Ранее мы писали, что вслед за главой Офиса Андреем Ермаком от коронавируса вылечился и президент Владимир Зеленский и уже приступил к работе в обычном режиме.
Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды
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