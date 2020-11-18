Коронавирус в Киеве: за сутки 1213 новых случаев, данные по районам (карта)

Больше всего заболевших в Шевченковском районе

В Киеве за прошлые сутки 1213 новых случаев коронавируса. Подтвержденных случаев заболевания в столице сегодня уже 53 855.

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Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в таких районах:

Шевченковский – 169;

Подольский – 160;

Деснянский – 137.

Заболели:

673 женщины в возрасте от 18 до 94 лет;

451 мужчина в возрасте от 18 до 89 лет;

51 девочка от 25 дней до 17 лет и 38 мальчиков от 2 месяцев до 17 лет.

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Заболели в том числе и 39 медиков. В больницы столицы за прошедшие сутки госпитализировали 94 пациента. Очтальные – на самоизоляции, под контролем врачей.

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Умерли 23 человека. Всего коронавирус унес жизни 1013 киевлян. Выздоровели в столице за сутки 430 человек. Всего коронавирус преодолели 19 556 жителей Киева.

Сегодня в стационарах медучреждений города лечится 1961 человек, из них 32 ребенка. В тяжелом состоянии находятся 723 пациента. Кислородную поддержку получают 1002 человека. Под аппаратами ИВЛ 31 больной.

Напомним, вчера в столице было 1143 новых случая коронавируса, а подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодняшний день в столице уже 52 642.

Отметим, по состоянию на утро 18 ноября в Украине подтвердили 12 496 новых случаев заражения коронавирусом (570 153 с начала эпидемии). За вторник умерли 256 украинцев (10 112 с начала эпидемии), а выздоровели 8096 человек (259 079 с начала эпидемии).

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