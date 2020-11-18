Українська
$ 28,26
33,44
  1. Новости в Киеве
  2. Другие новости

Коронавирус в Киеве: за сутки 1213 новых случаев, данные по районам (карта)

18 ноября, 12:20

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Больше всего заболевших в Шевченковском районе

В Киеве за прошлые сутки 1213 новых случаев коронавируса. Подтвержденных случаев заболевания в столице сегодня уже 53 855.

Реклама

Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в таких районах:

  • Шевченковский – 169;
  • Подольский – 160;
  • Деснянский – 137.

Заболели:

  • 673 женщины в возрасте от 18 до 94 лет;
  • 451 мужчина в возрасте от 18 до 89 лет;
  • 51 девочка от 25 дней до 17 лет и 38 мальчиков от 2 месяцев до 17 лет.
Реклама

Заболели в том числе и 39 медиков. В больницы столицы за прошедшие сутки госпитализировали 94 пациента. Очтальные – на самоизоляции, под контролем врачей.

В тренде
Отказались принимать: женщина умерла на пороге больницы под Киевом

Умерли 23 человека. Всего коронавирус унес жизни 1013 киевлян. Выздоровели в столице за сутки 430 человек. Всего коронавирус преодолели 19 556 жителей Киева.

Сегодня в стационарах медучреждений города лечится 1961 человек, из них 32 ребенка. В тяжелом состоянии находятся 723 пациента. Кислородную поддержку получают 1002 человека. Под аппаратами ИВЛ 31 больной.

Напомним, вчера в столице было 1143 новых случая коронавируса, а подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодняшний день в столице уже 52 642.

Отметим, по состоянию на утро 18 ноября в Украине подтвердили 12 496 новых случаев заражения коронавирусом (570 153 с начала эпидемии). За вторник умерли 256 украинцев (10 112 с начала эпидемии), а выздоровели 8096 человек (259 079 с начала эпидемии).

Видео: Сегодня
Реклама

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Киев статистика Виталий Кличко коронавирус

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Под Радой начались стычки демонстрантов с полицией: видео
Под Радой начались стычки демонстрантов с полицией: видеоПолитика
Голое дефиле: что грозит девушкам, которые прошлись голышом возле Андреевской церкви (видео)
Голое дефиле: что грозит девушкам, которые прошлись голышом возле Андреевской церкви (видео)Другие новости
Послала на**й и больше не общались: Верещук рассказала о конфликте с Тищенко
Послала на**й и больше не общались: Верещук рассказала о конфликте с ТищенкоПолитика
СМИ: здание Верховной Рады заминировали (обновлено)
СМИ: здание Верховной Рады заминировали (обновлено)Политика
Карантин выходного дня: какие города бойкотируют решение Кабмина
Карантин выходного дня: какие города бойкотируют решение КабминаУкраина
В центре Киева снова митинг: предприниматели требуют отмены карантина (фото)
В центре Киева снова митинг: предприниматели требуют отмены карантина (фото)Другие новости

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять