Коронавирус в Киеве: за сутки 1213 новых случаев, данные по районам (карта)

В Киеве за прошлые сутки обнаружили 1213 новых случаев коронавируса. Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 сегодня в Киеве уже 57 807.

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Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили таких районах:

Деснянском районе – 315,

Соломенском – 179,

Голосеевском и Подольском районах – по 114.

Заболели:

605 женщин в возрасте от 18 до 93 лет

469 мужчин в возрасте от 18 до 92 лет

60 девочек от 1 до 17 лет и 79 мальчиков от 1 до 17 лет.

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Заболели, в частности, 66 медиков. В больницы столицы госпитализировали 82 пациента. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей.

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Умерли 29 человек. Всего коронавирус унес жизни 1109 киевлян. Выздоровели за минувшие сутки 313 человек. Всего коронавирус преодолели 20 704 жителя Киева.

Ранее мы писали, что вторые выходные подряд в Украине действует карантин выходного дня. Помимо основных запретов, с сегодняшнего дня начнут штрафовать за отсутствие маски в общественных местах.

Напомним, всего в Украине за последние сутки выявили 14 580 новых случаев инфицирования коронавирусом.

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