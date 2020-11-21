Коронавирус в Киеве: за сутки 1213 новых случаев, данные по районам (карта)

В Киеве за прошлые сутки обнаружили 1213 новых случаев коронавируса. Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 сегодня в Киеве уже 57 807.
Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.
Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили таких районах:
- Деснянском районе – 315,
- Соломенском – 179,
- Голосеевском и Подольском районах – по 114.
Заболели:
- 605 женщин в возрасте от 18 до 93 лет
- 469 мужчин в возрасте от 18 до 92 лет
- 60 девочек от 1 до 17 лет и 79 мальчиков от 1 до 17 лет.
Заболели, в частности, 66 медиков. В больницы столицы госпитализировали 82 пациента. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей.
Умерли 29 человек. Всего коронавирус унес жизни 1109 киевлян. Выздоровели за минувшие сутки 313 человек. Всего коронавирус преодолели 20 704 жителя Киева.
Ранее мы писали, что вторые выходные подряд в Украине действует карантин выходного дня. Помимо основных запретов, с сегодняшнего дня начнут штрафовать за отсутствие маски в общественных местах.
Напомним, всего в Украине за последние сутки выявили 14 580 новых случаев инфицирования коронавирусом.
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