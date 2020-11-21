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Коронавирус в Киеве: за сутки 1213 новых случаев, данные по районам (карта)

21 ноября, 11:13

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Всего коронавирус унес жизни 1109 киевлян

В Киеве за прошлые сутки обнаружили 1213 новых случаев коронавируса. Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 сегодня в Киеве уже 57 807.

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Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили таких районах:

  • Деснянском районе – 315,
  • Соломенском – 179,
  • Голосеевском и Подольском районах – по 114.

Заболели:

  • 605 женщин в возрасте от 18 до 93 лет
  • 469 мужчин в возрасте от 18 до 92 лет
  • 60 девочек от 1 до 17 лет и 79 мальчиков от 1 до 17 лет.
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Заболели, в частности, 66 медиков. В больницы столицы госпитализировали 82 пациента. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей.

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Умерли 29 человек. Всего коронавирус унес жизни 1109 киевлян. Выздоровели за минувшие сутки 313 человек. Всего коронавирус преодолели 20 704 жителя Киева.

Ранее мы писали, что вторые выходные подряд в Украине действует карантин выходного дня. Помимо основных запретов, с сегодняшнего дня начнут штрафовать за отсутствие маски в общественных местах.

Напомним, всего в Украине за последние сутки выявили 14 580 новых случаев инфицирования коронавирусом.

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Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

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Киев статистика коронавирус

Источник: Сегодня

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