Українська
$ 28,3
34,4
  1. Новости в Киеве
  2. Другие новости

Коронавирус в Киеве: за сутки 1374 новых случаев, данные по районам (карта)

4 декабря, 12:25

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Заболели в том числе 78 медиков

В Киеве за прошлые сутки обнаружили 1374 новых случаев коронавируса. Подтвержденных случаев заболевания сегодня уже 76 750.

Реклама

Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в таких районах:

  • Днепровском районе – 219,
  • Соломенском – 213,
  • Голосеевском – 156.

Заболели:

  • 794 женщины в возрасте от 18 до 92 лет,
  • 498 мужчин в возрасте от 18 до 85 лет,
  • 33 девочки от одного до 17 лет и 49 мальчиков от четырех месяцев до 16 лет.
Реклама

Заболели в том числе и 78 медиков. В больницы столицы за прошедшие сутки госпитализировали 79 пациентов. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей.

В тренде
Стало известно, когда Андреевскую церковь откроют для посетителей

26 человек – умерли. Всего за период пандемии в столице 1395 летальных случаев от коронавируса. Выздоровели за сутки – 310 человек. Всего коронавирус преодолели 24 585 жителей Киева.

Всего в стационарах медучреждений города сегодня лечится 2131 человек. Из них 19 детей. 1158 пациентов находятся в тяжелом состоянии. Кислородную поддержку получает 1401 человек. Под аппаратами ИВЛ – 31 больной.

Ранее мы писали, что на утро 4 декабря в Украине подтвердили 15 131 новый случай заражения коронавирусом (787 891 с начала эпидемии). За четверг умерли 235 украинцев (13 195 с начала эпидемии), а выздоровели 13 383 человека (397 809 с начала эпидемии).

Видео: Сегодня

Реклама

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Киев статистика карантин коронавирус

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Вакцинация от коронавируса: как реагируют киевляне и кому нужна в первую очередь (видео)
Вакцинация от коронавируса: как реагируют киевляне и кому нужна в первую очередь (видео)Другие новости
Благотворительный проект АТБ собрал первые десять миллионов
Благотворительный проект АТБ собрал первые десять миллионовДругие новости
Локдаун в Киеве: будут ли работать метро и наземный транспорт
Локдаун в Киеве: будут ли работать метро и наземный транспортДругие новости
Новые уловки и развлечения: как нарушали карантин в Киеве в последний уикенд запретов
Новые уловки и развлечения: как нарушали карантин в Киеве в последний уикенд запретовУкраина
Полный локдаун в Киеве с Нового года: когда могут ввести и сколько продлится
Полный локдаун в Киеве с Нового года: когда могут ввести и сколько продлитсяДругие новости
В Киеве предлагают переименовать проспект Победы в честь воссоединения УНР и ЗУНР
В Киеве предлагают переименовать проспект Победы в честь воссоединения УНР и ЗУНРДругие новости

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять