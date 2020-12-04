Коронавирус в Киеве: за сутки 1374 новых случаев, данные по районам (карта)

В Киеве за прошлые сутки обнаружили 1374 новых случаев коронавируса. Подтвержденных случаев заболевания сегодня уже 76 750.
Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в таких районах:
- Днепровском районе – 219,
- Соломенском – 213,
- Голосеевском – 156.
Заболели:
- 794 женщины в возрасте от 18 до 92 лет,
- 498 мужчин в возрасте от 18 до 85 лет,
- 33 девочки от одного до 17 лет и 49 мальчиков от четырех месяцев до 16 лет.
Заболели в том числе и 78 медиков. В больницы столицы за прошедшие сутки госпитализировали 79 пациентов. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей.
26 человек – умерли. Всего за период пандемии в столице 1395 летальных случаев от коронавируса. Выздоровели за сутки – 310 человек. Всего коронавирус преодолели 24 585 жителей Киева.
Всего в стационарах медучреждений города сегодня лечится 2131 человек. Из них 19 детей. 1158 пациентов находятся в тяжелом состоянии. Кислородную поддержку получает 1401 человек. Под аппаратами ИВЛ – 31 больной.
Ранее мы писали, что на утро 4 декабря в Украине подтвердили 15 131 новый случай заражения коронавирусом (787 891 с начала эпидемии). За четверг умерли 235 украинцев (13 195 с начала эпидемии), а выздоровели 13 383 человека (397 809 с начала эпидемии).
Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды
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