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Коронавирус в Киеве: за сутки 1399 новых случаев, данные по районам (карта)

26 ноября, 10:39

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Всего коронавирус унес жизни 1227 киевлян

В Киеве обнаружили 1399 новых случаев коронавируса. Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 сегодня в Киеве уже 64 019.

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Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в таких районах:

  • Деснянском районе – 250,
  • Святошинском – 202,
  • Соломенском районе – 179.

Заболели:

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  • 809 женщин в возрасте от 19 до 98 лет,
  • 502 мужчины в возрасте от 18 до 90 лет,
  • 45 девочек от 9 месяцев до 17 лет и 43 мальчика от 1 месяца до 17 лет.
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Заболели, в частности, 65 медиков. В больницы столицы госпитализировали 107 пациентов. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей.

Умер 31 человек. Всего коронавирус унес жизни 1227 киевлян. Выздоровели за минувшие сутки 505 человек. Всего коронавирус преодолели 21942 жители Киева.

Ранее мы писали, что на утро 26 ноября в Украине подтвердили 15 331 новый случай заражения коронавирусом (677 189 с начала эпидемии). За среду умерли 225 украинцев (11 717 с начала эпидемии), а выздоровели 9617 человек (317 395 с начала эпидемии).

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что Кабмин готовится к возможному локдауну на новогодние праздники.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

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Киев статистика медики коронавирус

Источник: Сегодня

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