Коронавирус в Киеве: за сутки 1460 новых случаев, данные по районам (карта)

В больницы столицы за прошедшие сутки госпитализировали 86 пациентов

В Киеве за прошлые сутки обнаружили 1460 новых случаев коронавируса. Подтвержденных случаев заболевания сегодня уже 70 478.

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Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в таких районах:

Днепровском – 256,

Подольском – 230,

Деснянском – 180.

"В стационарах медучреждений города лечатся 2222 человека с коронавирусом. Из них 35 детей. 926 пациентов находятся в тяжелом состоянии. Кислородную поддержку получают 1335 человек. Под аппаратами ИВЛ – 31 больной. Занятость коек в коммунальных медучреждениях – 57%", – написал Кличко.

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Заболели:

783 женщины в возрасте от 18 до 94 лет,

515 мужчин в возрасте от 19 до 89 лет,

99 девочек от 7 месяцев до 17 лет и 63 мальчика от 9 месяцев до 17 лет.

Заболели в том числе и 62 медика. В больницы столицы за прошедшие сутки госпитализировали 86 пациентов. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей.

13 случаев – летальные. Всего от коронавируса за период пандемии умерли 1292 киевлянина. Выздоровели в столице за сутки 88 человек. Всего коронавирус преодолели 22 843 жители Киева.

Ранее мы писали, что в Украине за последние сутки выявили 9946 новых случаев инфицирования коронавирусом. Всего инфекцию подтвердили у 732 625 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 скончались 114 украинцев (всего – 12 327). Вылечить удалось 345 149 инфицированных (5771 – за последние сутки).

Напомним, доктор Комаровский рассказал, когда ждать спада эпидемии COVID-19.

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Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

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