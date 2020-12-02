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Коронавирус в Киеве: за сутки 1735 новых случаев, данные по районам (карта)

2 декабря, 12:15

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Всего коронавирус преодолели 23763 жители Киева

В Киеве за прошлые сутки обнаружили 1735 новых случаев коронавируса. Подтвержденных случаев заболевания сегодня уже 74 012.

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Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в таких районах:

  • Днепровском районе – 277,
  • Дарницком – 258,
  • Соломенском районе – 214.

Заболели:

  • 922 женщины в возрасте от 18 до 86 лет,
  • 684 мужчины в возрасте от 18 до 96 лет,
  • 57 девочек от 5 месяцев до 17 лет и 72 мальчика от 10 месяцев до 17 лет.
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Заболели в том числе и 69 медиков. В больницы столицы прошедшие сутки госпитализировали 77 пациентов. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей.

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16 случаев – летальные. Всего от коронавируса за период пандемии умерли 1339 киевлян. Выздоровели в сутки больше больных за время пандемии – 511 человек. Всего коронавирус преодолели 23763 жители Киева.

Всего в стационарах медучреждений города сегодня лечатся 2145 больных коронавирусом. Из них 22 ребенка. 941 пациент находится в тяжелом состоянии, кислородную поддержку получают 1399 человек под аппаратами ИВЛ – 38 больных. Заполненность коек в коммунальных медучреждениях – почти 53%.

Ранее мы писали, что на утро 2 декабря в Украине подтвердили 13 141 новый случай заражения коронавирусом (758 264 с начала эпидемии). За вторник умерли 169 украинцев (12 717 с начала эпидемии), а выздоровели 13 882 человека (369 054 с начала эпидемии).

В ближайшее время Украина может снова погрузиться в локдаун – то есть наиболее строгий вариант карантина.

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Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

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Киев статистика карантин Виталий Кличко

Источник: Сегодня

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