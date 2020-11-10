Коронавирус в Киеве: за сутки 747 случая заражения (карта)

В Киеве за прошедшие сутки обнаружили в 747 новых случаев коронавируса. На сегодня в столице уже 45 667 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

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Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в таких районах:

Деснянском районе – 145,

Днепровском – 103,

Подольском районе – 82.

Заболели:

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417 женщин в возрасте от 19 до 83 лет

292 мужчины в возрасте от 21 до 89 лет

22 девочки от 1 до 17 лет и 16 мальчиков от 8 месяцев до 16 лет.

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Заболел, в частности, 41 медик. Не уменьшается и количество госпитализированных больных. В больницы столицы попали 74 пациента. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей.

Умерли 22 больных. Всего коронавирус унес жизни 894 киевлян. Выздоровели за минувшие сутки 337 человек. Всего коронавирус преодолели 17 004 жители Киева.

Отметим, что в мире количество зараженных превысило 51 миллион. Украина в этом рейтинге занимает 20-е место – 479 197 случаев.

Ранее в Украине обновились зоны карантина – Киев пока остался в "оранжевой зоне".

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