Коронавирус в Киеве: за сутки 747 случая заражения (карта)

В Киеве за прошедшие сутки обнаружили в 747 новых случаев коронавируса. На сегодня в столице уже 45 667 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.
Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в таких районах:
- Деснянском районе – 145,
- Днепровском – 103,
- Подольском районе – 82.
Заболели:
- 417 женщин в возрасте от 19 до 83 лет
- 292 мужчины в возрасте от 21 до 89 лет
- 22 девочки от 1 до 17 лет и 16 мальчиков от 8 месяцев до 16 лет.
Заболел, в частности, 41 медик. Не уменьшается и количество госпитализированных больных. В больницы столицы попали 74 пациента. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей.
Умерли 22 больных. Всего коронавирус унес жизни 894 киевлян. Выздоровели за минувшие сутки 337 человек. Всего коронавирус преодолели 17 004 жители Киева.
Отметим, что в мире количество зараженных превысило 51 миллион. Украина в этом рейтинге занимает 20-е место – 479 197 случаев.
Ранее в Украине обновились зоны карантина – Киев пока остался в "оранжевой зоне".
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