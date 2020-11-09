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Коронавирус в Киеве: за сутки 748 новых случаев (карта)

9 ноября, 11:05

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Больше всего заболевших в Деснянском районе

В Киеве за прошлые сутки у 748 человек обнаружили коронавирус. Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице уже 44 920.

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Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в таких районах:

  • Деснянском районе – 130,
  • Дарницком – 109,
  • Оболонском районе – 107.

Заболели:

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  • 401 женщина в возрасте от 18 до 92 лет,
  • 278 мужчин в возрасте от 18 до 87 лет,
  • 34 девочки от 8 месяцев до 17 лет и 35 мальчиков от 1 года до 17.
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Заболели также 34 медика. В больницы столицы госпитализировали 76 пациентов. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей.

Пять человек скончались. Всего коронавирус унес жизни 872 киевлян. Выздоровели за минувшие сутки 170 человек. Всего коронавирус преодолели 16 667 жителей Киева.

Отметим, в мире зафиксировано 50 402 558 случаев заражения COVID-19. За все время пандемии COVID-19 выздоровели 33 033 487 человек, а умерли – 1 256 254.

Ранее мы писали, что в Киеве усилили контроль карантина в метрополитене.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Киев карантин Владимир Кличко коронавирус

Источник: Сегодня

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