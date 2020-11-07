Коронавирус в Киеве: за сутки 854 случая заражения (карта)

В Киеве за прошедшие сутки обнаружили 854 новых случая коронавирусной инфекции. На сегодняшний день в столице уже 43 229 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.
Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.
Больше всего случаев заболевания прошедшие сутки обнаружили в: Деснянском районе – 142, Дарницком – 122, Днепровском районе – 96.
Заболели:
- 494 женщины в возрасте от 18 до 84 лет,
- 323 мужчины в возрасте от 18 до 84 года,
- 17 девочек от 19 дней до 17 лет и 20 мальчиков от 2 дней до 17 лет.
Заболели, в частности, 34 медика. В больницы столицы прошедшие сутки госпитализировали 86 пациентов. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей.
Выздоровели в столице еще 1162 человека. Всего коронавирус преодолели 16 380 жителей Киева. Умерли 11 человек. Всего коронавирус унес жизни 852 киевлян.
Ранее мы писали, что в Киеве усилили контроль карантина в метрополитене.
В Украине за последние сутки обнаружили 10 746 новых случаев инфицирования коронавирусом, и это новый рекорд.
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