Коронавирус в Киеве: за сутки 854 случая заражения (карта)

Больше всего заболевших в Деснянском районе

В Киеве за прошедшие сутки обнаружили 854 новых случая коронавирусной инфекции. На сегодняшний день в столице уже 43 229 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

Больше всего случаев заболевания прошедшие сутки обнаружили в: Деснянском районе – 142, Дарницком – 122, Днепровском районе – 96.

Заболели:

494 женщины в возрасте от 18 до 84 лет,

323 мужчины в возрасте от 18 до 84 года,

17 девочек от 19 дней до 17 лет и 20 мальчиков от 2 дней до 17 лет.

Заболели, в частности, 34 медика. В больницы столицы прошедшие сутки госпитализировали 86 пациентов. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели в столице еще 1162 человека. Всего коронавирус преодолели 16 380 жителей Киева. Умерли 11 человек. Всего коронавирус унес жизни 852 киевлян.

Ранее мы писали, что в Киеве усилили контроль карантина в метрополитене.

В Украине за последние сутки обнаружили 10 746 новых случаев инфицирования коронавирусом, и это новый рекорд.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

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