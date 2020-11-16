Коронавирус в Киеве: за сутки 879 новых случаев заражения (карта)

Больше всего заболевших в Дарницком районе

В Киеве за прошлые сутки обнаружили 879 новых случаев коронавируса. Подтвержденных случаев заболевания в столице сегодня уже 51 499.

Реклама

Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в районах:

Дарницком районе – 125,

Оболонском – 115,

Подольском и Соломенском районах – по 112.

Заболели:

В тренде Женщина умерла после операции в киевской клинике: в полиции завели дело

511 женщин в возрасте от 18 до 99 лет

316 мужчин в возрасте от 18 до 93 лет

28 девочек от 9 месяцев до 17 лет и 24 мальчика от 3 до 16 лет.

Реклама

Заболели в том числе и 43 медика. В больницы столицы прошедшие сутки госпитализировали 79 пациентов. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей.

Умерли 11 человек. Всего от коронавируса в столице 976 летальных случаев. Выздоровели в столице за сутки восемь человек. Всего коронавирус преодолели 18 767 жителей Киева.

Напомним, в Украине за последние сутки выявили 9832 новых случая инфицирования коронавирусом. За прошедшие сутки от COVID-19 скончались 94 украинца (всего — 9697).

Кроме того, мы писали, что за прошедшую неделю в Украине зафиксировали 75 526 новых случаев заражения коронавирусом, общее количество превысило полмиллиона. Умерших — 1153 человека.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама