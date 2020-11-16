Коронавирус в Киеве: за сутки 879 новых случаев заражения (карта)

В Киеве за прошлые сутки обнаружили 879 новых случаев коронавируса. Подтвержденных случаев заболевания в столице сегодня уже 51 499.
Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в районах:
- Дарницком районе – 125,
- Оболонском – 115,
- Подольском и Соломенском районах – по 112.
Заболели:
- 511 женщин в возрасте от 18 до 99 лет
- 316 мужчин в возрасте от 18 до 93 лет
- 28 девочек от 9 месяцев до 17 лет и 24 мальчика от 3 до 16 лет.
Заболели в том числе и 43 медика. В больницы столицы прошедшие сутки госпитализировали 79 пациентов. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей.
Умерли 11 человек. Всего от коронавируса в столице 976 летальных случаев. Выздоровели в столице за сутки восемь человек. Всего коронавирус преодолели 18 767 жителей Киева.
Напомним, в Украине за последние сутки выявили 9832 новых случая инфицирования коронавирусом. За прошедшие сутки от COVID-19 скончались 94 украинца (всего — 9697).
Кроме того, мы писали, что за прошедшую неделю в Украине зафиксировали 75 526 новых случаев заражения коронавирусом, общее количество превысило полмиллиона. Умерших — 1153 человека.
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