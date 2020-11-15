Коронавирус в Киеве: за сутки 921 новый случай заражения (карта)

Больше всего заболевших в Дарницком районе

В Киеве за прошедшие сутки обнаружили 921 новый случай коронавирусной инфекции. На сегодняшний день в столице уже 50 620 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

Больше всего случаев заболевания прошедшие сутки обнаружили в: Дарницком районе – 124, Оболонском – 121, Деснянском районе – 120.

Заболели:

525 женщин в возрасте от 18 до 97 лет,

343 мужчины в возрасте от 18 до 93 лет,

25 девочек от 11 месяцев до 17 лет и 28 мальчиков от 3 до 17 лет.

Заболели, в частности, 42 медика. В больницы столицы за прошедшие сутки госпитализировали 44 пациента. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели в столице еще 57 человек. Всего коронавирус преодолели 18 759 жителей Киева. Умерли 15 человек. Всего коронавирус унес жизни 965 киевлян.

Напомним, в Украине для предотвращения распространения коронавируса ввели карантин выходного дня. Список запретов.

Кроме того, представители бизнес-сообщества считают, что экономика Украины не выдержит жесткого локдауна, даже когда он будет действовать только в выходные.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться