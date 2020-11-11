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Коронавирус в Киеве: за сутки 965 случаев заражения (карта)

11 ноября, 10:29

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Всего на сегодня в столице уже 46 632 случаев

В Киеве за прошлые сутки обнаружили 965 новых случаев коронавируса. Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице уже 46 632.

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Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в таких районах:

  • Голосеевском районе – 110,
  • Днепровском – 109,
  • Деснянском районе – 106.

Заболели:

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  • 547 женщин в возрасте от 18 до 88 лет,
  • 358 мужчин в возрасте от 18 до 89 лет,
  • 28 девочек от 1 до 17 лет и 32 мальчика от 9 месяцев до 17 лет.
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Заболел также 31 медик. В больницы столицы госпитализировали 92 пациента. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за минувшие сутки 469 человек. Всего коронавирус преодолели 17 473 жителя Киева. Умерли 20 человек. Всего коронавирус унес жизни 914 киевлян.

Отметим, что в мире количество зараженных превысило 51 миллион. Украина в этом рейтинге занимает 20-е место – 479 197 случаев.

Ранее в Украине обновились зоны карантина – Киев пока остался в "оранжевой зоне".

Видео: Сегодня

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Киев статистика коронавирус

Источник: Сегодня

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