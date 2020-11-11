Коронавирус в Киеве: за сутки 965 случаев заражения (карта)

В Киеве за прошлые сутки обнаружили 965 новых случаев коронавируса. Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице уже 46 632.
Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.
Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в таких районах:
- Голосеевском районе – 110,
- Днепровском – 109,
- Деснянском районе – 106.
Заболели:
- 547 женщин в возрасте от 18 до 88 лет,
- 358 мужчин в возрасте от 18 до 89 лет,
- 28 девочек от 1 до 17 лет и 32 мальчика от 9 месяцев до 17 лет.
Заболел также 31 медик. В больницы столицы госпитализировали 92 пациента. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей.
Выздоровели за минувшие сутки 469 человек. Всего коронавирус преодолели 17 473 жителя Киева. Умерли 20 человек. Всего коронавирус унес жизни 914 киевлян.
Отметим, что в мире количество зараженных превысило 51 миллион. Украина в этом рейтинге занимает 20-е место – 479 197 случаев.
Ранее в Украине обновились зоны карантина – Киев пока остался в "оранжевой зоне".
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