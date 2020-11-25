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Коронавирус в Киеве: за сутки 980 новых случаев, данные по районам (карта)

25 ноября, 12:21

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Больше всего заболевших снова в Деснянском районе

В Киеве за прошедшие сутки обнаружили 980 новых случаев коронавируса. Подтвержденных случаев заболевания сегодня уже 62 620.

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Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в таких районах:

  • Деснянском районе – 217,
  • Днепровском – 189,
  • Соломенском районе – 145.

"Столица собственными силами подготовила почти 4500 коек в коммунальных медучреждениях для оказания помощи больным коронавирусом. Среди них 1639 коек с подведенным кислородом. В частности, 1158 – с централизованной подачей. И 481 – с кислородными концентраторами", – пишет мэр.

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Заболели:

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  • 509 женщин в возрасте от 18 до 89 лет,
  • 316 мужчин в возрасте от 18 до 89 лет,
  • 80 девочек от 2 до 17 лет и 75 мальчиков от 2 месяцев до 17 лет.

Заболели в том числе и 53 медики. В больницы столицы прошедшие сутки госпитализировали 70 пациентов. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей.

Умерли 23 человека. Всего коронавирус унес жизни 1196 киевлян. Выздоровели в столице за сутки 346 человек. Всего коронавирус преодолели 21 437 жителей Киева.

Ранее мы писали, что на утро 25 ноября в Украине подтвердили 13 882 новых случая заражения коронавирусом (661 858 с начала эпидемии). За вторник умерли 229 украинцев (11 492 с начала эпидемии), а выздоровели 8420 человек (307 778 с начала эпидемии).

А наибольшее количество случаев заболевания COVID-19 за минувшие сутки было зафиксировано в Днепропетровской, Запорожской, Одесской и Киевской областях, а также в столице.

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Напомним, с начала введения новых штрафов за неношение масок на нарушителей составлено больше двух тысяч протоколов.

Видео: Сегодня

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Киев статистика Виталий Кличко коронавирус

Источник: Сегодня

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