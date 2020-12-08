Коронавирус в Киеве: за сутки более 1475 новых случаев

Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 сегодня в Киеве уже 82 810

В Киеве за прошлые сутки обнаружили 1475 новых случаев коронавируса. Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 сегодня в Киеве уже 82 810.

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Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в таких районах:

Деснянском районе – 248,

Днепровском – 203,

Дарницком районе – 198.

Заболели:

833 женщины в возрасте от 18 до 94 лет,

563 мужчины в возрасте от 18 до 93 лет,

40 девочек от 1 до 17 лет и 39 мальчиков от 11 месяцев до 17 лет.

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Заболели, в частности, 57 медиков. В больницы столицы госпитализировали 87 пациентов. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей.

Умерли 23 человека. Всего коронавирус унес жизни 1464 киевлян. Выздоровели за минувшие сутки 557 человек. Всего коронавирус преодолели 25 767 жителей Киева.

Ранее мы сообщали, что на утро 8 декабря в Украине подтвердили 10 811 новых случаев заражения коронавирусом (832 758 с начала эпидемии). За понедельник умерли 195 украинцев (13 928 с начала эпидемии), а выздоровели 12 860 человек (436 564 с начала эпидемии).

Также мы писали, как в Киеве хоронят умерших от коронавируса и что родственники получают бесплатно.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

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