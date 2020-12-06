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Коронавирус в Киеве: за сутки более 1500 новых случаев

6 декабря, 10:34

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

За сутки заболел коронавирусом 71 медик

В Киеве за последние сутки коронавирус диагностировали у 1518 человек.

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Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

От осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки умерли 15 человек. С начала пандемии коронавирус унес жизни 1425 киевлян.

Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице уже 79 809.

Заболели:

  • 813 женщин в возрасте от 18 до 91 года;
  • 583 мужчины в возрасте от 18 до 85 лет;
  • 67 девочек от 1 до 17 лет и 55 мальчиков от 1 до 17 лет.
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Коронавирус диагностировали у 71 медика. В больницы столицы госпитализировали 87 пациентов. Остальные находятся на самоизоляции, под контролем врачей.

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Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Днепровском районе – 285, в Деснянском – 237 и в Подольском районе – 185 случаев.

Фото: Виталий Кличко/Telegram

Фото: Виталий Кличко/Telegram

Также мы писали, что в Украине за последние сутки выявили 11 590 новых случаев инфицирования коронавирусом.

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Киев Виталий Кличко коронавирус
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