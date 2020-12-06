Коронавирус в Киеве: за сутки более 1500 новых случаев

В Киеве за последние сутки коронавирус диагностировали у 1518 человек.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.
От осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки умерли 15 человек. С начала пандемии коронавирус унес жизни 1425 киевлян.
Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице уже 79 809.
Заболели:
- 813 женщин в возрасте от 18 до 91 года;
- 583 мужчины в возрасте от 18 до 85 лет;
- 67 девочек от 1 до 17 лет и 55 мальчиков от 1 до 17 лет.
Коронавирус диагностировали у 71 медика. В больницы столицы госпитализировали 87 пациентов. Остальные находятся на самоизоляции, под контролем врачей.
Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Днепровском районе – 285, в Деснянском – 237 и в Подольском районе – 185 случаев.
Также мы писали, что в Украине за последние сутки выявили 11 590 новых случаев инфицирования коронавирусом.
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