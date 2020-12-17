Коронавирус в Киеве: за сутки более 1512 новых случаев (карта)

В Киеве обнаружили за прошлые сутки 1512 новых случаев коронавируса. Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 сегодня в Киеве уже 96 672.

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Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в таких районах:

Деснянском районе – 263,

Днепровском – 253,

Дарницком районе – 195.

Заболели:

866 женщин в возрасте от 18 до 93 лет,

560 мужчин в возрасте от 18 до 95 лет,

36 девочек от 8 месяцев до 17 лет и 50 мальчиков от 11 месяцев до 17 лет.

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Заболели, в частности, 53 медики.

В больницы столицы госпитализировали 106 пациентов. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей. Умер 31 человек. Всего коронавирус унес жизни 1662 киевлянина. Выздоровели за минувшие сутки 876 человек. Всего коронавирус преодолели 30 773 жителей Киева.

Напомним, всего инфекцию подтвердили у 931 751 человека. За прошедшие сутки от COVID-19 скончались 252 украинца (всего – 15 996). Вылечить удалось 548 356 инфицированных (12 939 – за последние сутки).

Напомним, Всемирная организация здравоохранения предупредила, что Европе грозит новая вспышка COVID-19 в начале 2021 года.

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