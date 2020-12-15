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Коронавирус в Киеве: за сутки более 1559 новых случаев (карта)

15 декабря, 10:52

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Всего коронавирус унес жизни 1610 киевлян

В Киеве за прошлые сутки обнаружили 1559 новых случаев коронавируса. Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 сегодня в Киеве уже 93 302.

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Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в таких районах:

  • Дарницком районе – 358,
  • Днепровском – 280,
  • Деснянском районе – 176.

Заболели:

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  • 837 женщин в возрасте от 18 до 91 лет,
  • 618 мужчин в возрасте от 18 до 89 лет,
  • 46 девочек от 1 месяца до 17 лет и 58 мальчиков от 3 до 17 лет.
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Заболели, в частности, 43 медики. В больницы столицы госпитализировали 75 пациентов. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей.

Умерли 13 человек. Всего коронавирус унес жизни 1610 киевлян. Выздоровели за минувшие сутки 646 человек. Всего коронавирус преодолели 29 550 жителей Киева.

Напомним, за прошедшие сутки от COVID-19 скончались 233 украинца (всего – 15 480). Вылечить удалось 522 868 инфицированных (16 150 – за последние сутки, это почти вдвое больше, чем новых заболевших).

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

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Киев статистика Виталий Кличко коронавирус

Источник: Сегодня

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