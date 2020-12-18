Коронавирус в Киеве: за сутки более 1658 новых случаев (карта)

Всего за период пандемии в столице 1679 летальных случаев

В Киеве за прошлые сутки обнаружили 1658 новых случаев коронавируса. Подтвержденных случаев заболевания сегодня уже 98 330.

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Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в таких районах:

Дарницком районе – 453,

Днепровском – 275,

Деснянском районе – 196.

Заболели:

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895 женщин в возрасте от 18 до 92 лет,

657 мужчин в возрасте от 18 до 100 лет,

53 девочки от 4 месяцев до 17 лет и 53 мальчиков от 5 месяцев до 17 лет.

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Заболели, в частности, 66 медиков. В больницы столицы госпитализировали 113 пациентов. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей.

Умерли 17 человек. Всего за период пандемии в столице 1679 летальных случаев от вируса. Выздоровели в сутки 442 человека. Всего коронавирус преодолели 31 215 жителей столицы.

В стационарах медучреждений города сегодня лечатся 2005 больных коронавирусом. Из них 20 детей. 1071 пациент – в тяжелом состоянии. Кислородную поддержку получают 1361 человека. Под аппаратами ИВЛ – 31 больной. Заполненность коек в коммунальных медучреждениях – более 48%.

Напомним, на утро 18 декабря в Украине подтвердили 12 630 новых случаев заражения коронавирусом (944 381 с начала эпидемии). За четверг умерли 260 украинцев (16 256 с начала эпидемии), а выздоровели 12 866 человек (561 222 с начала эпидемии).

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