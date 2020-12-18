Українська
$ 27,82
34,08
  1. Новости в Киеве
  2. Другие новости

Коронавирус в Киеве: за сутки более 1658 новых случаев (карта)

18 декабря, 12:14

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Всего за период пандемии в столице 1679 летальных случаев

В Киеве за прошлые сутки обнаружили 1658 новых случаев коронавируса. Подтвержденных случаев заболевания сегодня уже 98 330.

Реклама

Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в таких районах:

  • Дарницком районе – 453,
  • Днепровском – 275,
  • Деснянском районе – 196.

Заболели:

В тренде
Киевлянка хочет запретить громкий ремонт на карантине: петиция на сайте КГГА
  • 895 женщин в возрасте от 18 до 92 лет,
  • 657 мужчин в возрасте от 18 до 100 лет,
  • 53 девочки от 4 месяцев до 17 лет и 53 мальчиков от 5 месяцев до 17 лет.
Реклама

Заболели, в частности, 66 медиков. В больницы столицы госпитализировали 113 пациентов. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей.

Умерли 17 человек. Всего за период пандемии в столице 1679 летальных случаев от вируса. Выздоровели в сутки 442 человека. Всего коронавирус преодолели 31 215 жителей столицы.

В стационарах медучреждений города сегодня лечатся 2005 больных коронавирусом. Из них 20 детей. 1071 пациент – в тяжелом состоянии. Кислородную поддержку получают 1361 человека. Под аппаратами ИВЛ – 31 больной. Заполненность коек в коммунальных медучреждениях – более 48%.

Напомним, на утро 18 декабря в Украине подтвердили 12 630 новых случаев заражения коронавирусом (944 381 с начала эпидемии). За четверг умерли 260 украинцев (16 256 с начала эпидемии), а выздоровели 12 866 человек (561 222 с начала эпидемии).

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Киев статистика карантин Виталий Кличко коронавирус

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

С главной елки страны снимут сказочную шляпу
С главной елки страны снимут сказочную шляпуДругие новости
В Киеве произошли столкновения ФОПов с полицией: есть пострадавшие (видео)
В Киеве произошли столкновения ФОПов с полицией: есть пострадавшие (видео)Другие новости
Искали атомную бомбу и разбирали эскалатор: реакции киевлян на 6-часовое закрытие метро
Искали атомную бомбу и разбирали эскалатор: реакции киевлян на 6-часовое закрытие метроДругие новости
Видео смотрели со слезами: мать падавшей на гололеде девочки рассказала об инциденте
Видео смотрели со слезами: мать падавшей на гололеде девочки рассказала об инцидентеДругие новости
В Украине обнаружили еще один таинственный монолит (фото)
В Украине обнаружили еще один таинственный монолит (фото)Другие новости
Киев ледникового периода. В травмпунктах аншлаг, а киевляне спасаются песком (фото, видео)
Киев ледникового периода. В травмпунктах аншлаг, а киевляне спасаются песком (фото, видео)Происшествия

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять