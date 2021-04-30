Коронавирус в Киеве: за сутки более 800 новых случаев, 24 умерших (карта)

Самое большое количество заболевших на этот раз в Дарницком районе

В Киеве за последние сутки 868 новых случаев коронавируса. Всего в столице 195 498 подтвержденных случаев.

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Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в таких районах:

Дарницком – 192,

Шевченковском – 144,

Соломенском – 126.

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Заболели:

492 женщины в возрасте от 20 до 92 лет,

355 мужчин в возрасте от 18 до 89 лет,

11 девочек от 6 месяцев до 16 лет и 10 мальчиков от 2 до 14 лет.

За сутки было 24 летальных случая от вируса, а всего – 4591.

92 человека с коронавирусом госпитализировали. 197 оказались в медучреждении с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Также 1146 преодолели коронавирус, всего – 123 977.

Ранее мы сообщали, что в Киеве за минувшие сутки обнаружили 940 новых случаев инфицирования СOVID-19.

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