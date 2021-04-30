Коронавирус в Киеве: за сутки более 800 новых случаев, 24 умерших (карта)

В Киеве за последние сутки 868 новых случаев коронавируса. Всего в столице 195 498 подтвержденных случаев.
Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в таких районах:
- Дарницком – 192,
- Шевченковском – 144,
- Соломенском – 126.
Заболели:
- 492 женщины в возрасте от 20 до 92 лет,
- 355 мужчин в возрасте от 18 до 89 лет,
- 11 девочек от 6 месяцев до 16 лет и 10 мальчиков от 2 до 14 лет.
За сутки было 24 летальных случая от вируса, а всего – 4591.
92 человека с коронавирусом госпитализировали. 197 оказались в медучреждении с подозрением на COVID-19 и пневмониями.
Также 1146 преодолели коронавирус, всего – 123 977.
Ранее мы сообщали, что в Киеве за минувшие сутки обнаружили 940 новых случаев инфицирования СOVID-19.
Все подробности в спецтеме Коронавирус