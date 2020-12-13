Коронавирус в Киеве: за сутки выявлено более тысячи заболевших

В Киеве за последние сутки зафиксировали 1125 новых случаев коронавируса. От осложнений, вызванных COVID-19, умерли 10 пациентов.
Выздоровели за последние сутки 189 человек, сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.
На сегодня в столице уже 91 138 подтвержденных случаев заболевания.
Заболели:
- 602 женщины в возрасте от 18 до 90 лет;
- 437 мужчин в возрасте от 18 до 91 года;
- 42 девочки от 5 месяцев до 17 лет и 44 мальчика от 2 месяцев до 17 лет.
Заболели, в частности, 54 медика.
В больницы госпитализировали 72 пациента. Остальные находятся на самоизоляции, под контролем врачей.
За все время пандемии коронавирус унес жизни 1584 киевлян, а вылечились 28 817 жителей Киева.
Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Днепровском районе – 291, в Дарницком – 286 и в Деснянском районе – 136 случаев.
Напомним, Украина получила от фонда COVAX официальное одобрение запроса на получение восьми миллионов доз вакцины от коронавируса.
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