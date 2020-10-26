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Коронавирус в Киеве: за сутки госпитализировали 42 человека, данные по районам (карта)

26 октября, 10:47

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Выздоровели за минувшие сутки пять человек

В Киеве за минувшие сутки обнаружили 308 новых случаев коронавируса. На сегодня в столице уже 34 362 подтвержденных случая заболевания COVID-19.

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Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в:

  • Оболонском районе – 83;
  • Деснянском – 44;
  • Днепровском районе – 43.

Заболели:

  • 168 женщин в возрасте от 20 до 84 лет;
  • 131 мужчина в возрасте от 18 до 91 лет;
  • 4 девочек от 9 месяцев до 15 лет и 5 мальчиков от 11 до 17 лет.
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Заболели, в частности, 13 медиков. В больницы столицы попали 42 пациента. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей.

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В Оболонском районе Киева произошел взрыв (фото)

Выздоровели за минувшие сутки 5 человек. Всего коронавирус преодолели 11 749 жителей Киева. 15 человек умерли. В общем коронавирус унес жизни 699 киевлян.

Сегодня в столичных больницах 1856 человек с коронавирусом. Из них 31 ребенок. 463 пациента – в тяжелом состоянии, 647 получают кислородную поддержку, 29 – под аппаратами ИВЛ. Еще 178 пациентов находятся в больницах с подозрением на коронавирус.

Кличко отметил, что воспаление легких в столичных больницах лечат 466 больных.

В Украине с начала пандемии из-за осложнений в результате COVID-19 умерли уже более 140 медицинских работников.

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Напомним, президент Польши Анджей Дуда заразился коронавирусом – он находится под наблюдением врачей.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

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Киев карантин Виталий Кличко коронавирус

Источник: Сегодня

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