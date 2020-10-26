Коронавирус в Киеве: за сутки госпитализировали 42 человека, данные по районам (карта)

В Киеве за минувшие сутки обнаружили 308 новых случаев коронавируса. На сегодня в столице уже 34 362 подтвержденных случая заболевания COVID-19.
Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в:
- Оболонском районе – 83;
- Деснянском – 44;
- Днепровском районе – 43.
Заболели:
- 168 женщин в возрасте от 20 до 84 лет;
- 131 мужчина в возрасте от 18 до 91 лет;
- 4 девочек от 9 месяцев до 15 лет и 5 мальчиков от 11 до 17 лет.
Заболели, в частности, 13 медиков. В больницы столицы попали 42 пациента. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей.
Выздоровели за минувшие сутки 5 человек. Всего коронавирус преодолели 11 749 жителей Киева. 15 человек умерли. В общем коронавирус унес жизни 699 киевлян.
Сегодня в столичных больницах 1856 человек с коронавирусом. Из них 31 ребенок. 463 пациента – в тяжелом состоянии, 647 получают кислородную поддержку, 29 – под аппаратами ИВЛ. Еще 178 пациентов находятся в больницах с подозрением на коронавирус.
Кличко отметил, что воспаление легких в столичных больницах лечат 466 больных.
В Украине с начала пандемии из-за осложнений в результате COVID-19 умерли уже более 140 медицинских работников.
Напомним, президент Польши Анджей Дуда заразился коронавирусом – он находится под наблюдением врачей.
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