Коронавирус в Киеве: за сутки инфицировались более двухсот человек, трое умерли (карта)

Всего за период пандемии в столице 5168 летальных случаев от вируса

Несмотря на использование масок и соблюдение карантинной дистанции, киевляне продолжают заболевать. Фото: Укринформ

В Киеве обнаружили за прошлые сутки 207 новых случаев коронавируса. Это на 149 человек больше, чем ровно год назад. Умерли три человека.

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Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн-брифинга.

"За прошедшие сутки в городе обнаружили 207 инфицированных. Умерли три человека – все мужчины. Всего за период пандемии в столице 5168 летальных случаев от вируса. А подтвержденных случаев заболевания в городе на сегодняшний день 211 895", – сообщил Виталий Кличко.

Заболели:

119 женщин в возрасте от 19 до 94 лет;

83 мужчины в возрасте от 19 до 78 лет;

девочка 13 лет и 4 мальчика от восьми до 17 лет.

Заболели в том числе трое медиков.

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Больше всего случаев заболевания обнаружили в таких районах:

Днепровском районе – 45,

Святошинском – 26,

Оболонском районе – 25.

За прошедшие сутки в стационары медучреждений попали 33 больных COVID-19. А также госпитализировали шесть пациентов с подозрением на коронавирус и пневмониями. То есть всего в больницы за сутки попали 39 человек.

Выздоровели за прошедшие сутки 244 киевлянина. Всего коронавирус преодолели 202 267 жителей столицы.

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