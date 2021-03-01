Коронавирус в Киеве: за сутки обнаружили 156 новых случаев (карта)

В Киеве за прошлые сутки обнаружили 156 новых случаев коронавируса. Всего подтвержденных случаев в столице 138 020.
Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в таких районах:
- Дарницком – 42,
- Святошинском – 30,
- Днепровском – 28.
Заболели:
- 79 женщин в возрасте от 20 до 85 лет,
- 69 мужчин в возрасте от 18 до 90 лет,
- 4 девочки в возрасте от 9 до 17 лет и 4 мальчика от 4 до 15 лет.
За прошлые сутки 5 летальных случаев от вируса – всего 2 662. Также 54 госпитализированных пациентов.
16 человек преодолели коронавирус – всего 93 850.
Напомним, кроме гриппа, в Киеве увеличивается и количество больных COVID-19. Только за минувшие сутки в городе выявили 748 новых случаев инфицирования.
Также ранее главный санитарный врач страны Виктор Ляшко объяснил вспышку коронавируса в Украине.
Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине
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