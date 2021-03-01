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Коронавирус в Киеве: за сутки обнаружили 156 новых случаев (карта)

1 марта, 11:07

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

54 пациента госпитализировали

В Киеве за прошлые сутки обнаружили 156 новых случаев коронавируса. Всего подтвержденных случаев в столице 138 020.

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Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в таких районах:

  • Дарницком – 42,
  • Святошинском – 30,
  • Днепровском – 28.

Заболели:

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  • 79 женщин в возрасте от 20 до 85 лет,
  • 69 мужчин в возрасте от 18 до 90 лет,
  • 4 девочки в возрасте от 9 до 17 лет и 4 мальчика от 4 до 15 лет.
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За прошлые сутки 5 летальных случаев от вируса – всего 2 662. Также 54 госпитализированных пациентов.

16 человек преодолели коронавирус – всего 93 850.

Напомним, кроме гриппа, в Киеве увеличивается и количество больных COVID-19. Только за минувшие сутки в городе выявили 748 новых случаев инфицирования.

Также ранее главный санитарный врач страны Виктор Ляшко объяснил вспышку коронавируса в Украине.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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Киев статистика Виталий Кличко коронавирус

Источник: Сегодня

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