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Коронавирус в Киеве: за сутки обнаружили 1864 новых случаев

9 апреля, 12:15

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

За сутки 48 летальных случая от вируса

В Киеве за прошлые сутки обнаружили 1864 новых случаев коронавируса. А подтвержденных случаев заболевания в городе на сегодня 174 267.

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Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн-брифинга.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в таких районах:

  • Деснянском районе – 423,
  • Дарницком – 363,
  • Днепровском районе – 269.

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"Динамика заболеваемости в Киеве, как и в Украине в целом, – неутешительная. Количество больных коронавирусом и госпитализированных пациентов не уменьшается. За прошедшие сутки в городе обнаружили 1864 инфицированных. Умерли 48 человек – 31 женщина и 17 мужчин. Всего за период пандемии в столице 3 797 летальных случаев от вируса. А подтвержденных случаев заболевания в городе на сегодня 174 267", – сообщил Кличко.

Среди заболевших:

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  • 1087 женщин в возрасте от 18 до 90 лет и 25 девочек от одного до 15 лет.
  • 732 мужчины в возрасте от 18 до 86 лет и 20 мальчиков от семи месяцев до 16 лет.

Заболели, в частности, 62 медика. Это самое большое количество больных за сутки медработников от начала пандемии.

В больницы столицы за прошедшие сутки госпитализировали 156 пациентов с диагнозом COVID-19. А также – 479 больных – с подозрением на коронавирус и пневмониями. То есть, всего в стационары медучреждений в сутки попали 635 человек.

А выздоровели за прошедшие сутки в Киеве 688 человек. Всего коронавирус преодолели 110 137 жителей столицы.

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Отметим, Украина все стремительнее приближается к полному локдауну – Минздрав снова расширил список регионов красной зоны. Какие регионы закрылись на жесткий карантин и что там запрещено – читайте в материале "Сегодня".

Ранее мы сообщали, что проблемы с выдачей спецпропусков в Киеве привели к транспортному коллапсу. Этим не преминули воспользоваться предприимчивые дельцы – небольшие компании печатают поддельные пропуска и продают их по цене от 100 гривен.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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Киев статистика госпитализация Виталий Кличко коронавирус локдаун

Источник: Сегодня

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