Коронавирус в Киеве: за сутки обнаружили 2053 новых случая (карта)

240 человек госпитализировали в больницы столицы

По состоянию на утро 3 апреля в Киеве зафиксировали 2053 новых случая коронавируса.

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Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Заболели:

1069 женщин в возрасте от 18 до 99 лет

841 мужчина в возрасте от 18 до 88 лет

75 девочек от 7 месяцев до 17 лет и 68 мальчиков от 2 месяцев до 17 лет

Из них 240 человек госпитализировали в медучреждения столицы, остальные – на самоизоляции. Кроме того, еще 394 человека попали в больницы с подозрением на COVID-10.

В столице 50 человек умерли от коронавируса, в общем – 3545. А выздоровели за минувшие сутки 696 человек, всего их 107 484.

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Больше всего случаев заболевания обнаружили в районах: Дарницком (812), Деснянском (384) и Голосеевском (195).

Ранее мы сообщали, что Украина побила рекорд по количеству новых случаев COVID-19 за сутки.

Также напомним, министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, в каких регионах ситуация с коронавируса хуже всего.

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