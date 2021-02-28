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Коронавирус в Киеве: за сутки обнаружили 208 новых случаев (карта)

28 февраля, 12:12

Виктория Барановская Виктория Барановская

46 человек госпитализировали в медучреждения

По состоянию на утро, 28 февраля, в Украине зафиксировали 208 новых случаев коронавируса.

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Об этом сообщил в Telegram мэр Киева Виталий Кличко.

Заболели:

  • 112 женщин в возрасте от 22 до 89 лет
  • 77 мужчин в возрасте от 19 до 79 лет
  • 12 девочек в возрасте от 1 до 17 лет и 7 мальчиков от 7 до 17 лет.

В медучреждения столицы госпитализировали 46 человек, остальные – на самоизоляции.

За минувшие сутки в столице 14 человек умерли от коронавируса, а за время пандемии – 2657.

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Выздоровели от коронавируса 27 февраля 63 жителя столицы, а всего в Киеве 93 834 человека победили вирус.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком (61), Днепровском (34) и Оболонском (27) районах.

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За время пандемии в Киеве зафиксировали 137 864 случая коронавируса.

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Ранее мы сообщали, что врачи в Украине отказываются вакцинироваться от COVID-19 – медики объяснили, почему.

Также напомним, министр здравоохранения Украины Максим Степанов анонсировал новые поставки вакцины от COVID-19 в Украину.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Киев коронавирус COVID-19
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