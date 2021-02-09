Коронавирус в Киеве: за сутки обнаружили 243 новых случая (карта)

В Киеве обнаружили 243 новых случая коронавируса. Подтвержденных случаев всего в столице – 130 567.
Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в таких районах:
- Дарницком – 53,
- Днепровском – 44,
- Деснянском – 42.
Заболели:
- 141 женщина в возрасте от 23 до 86 лет,
- 92 мужчины в возрасте от 19 до 91 года,
- 6 девочек от 7 дней до 17 лет и 4 мальчика от 5 месяцев до 17 лет.
11 летальных случаев от вируса – всего в столице 2458. За сутки 32 пациента госпитализировали. 1765 преодолели коронавирус – всего за время пандемии – 81389.
Напомним, что в этом месяце Украина тоже получит вакцину Pfizer – ею будут прививать медицинских и социальных работников, а также сотрудников мобильных групп.
В то же время мы писали, что Евросоюз пригрозил заблокировать поставки в Великобританию вакцины Pfizer, которая была произведена на территории сообщества.
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