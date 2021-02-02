Коронавирус в Киеве: за сутки обнаружили 284 новых случаев (карта)

В Киеве за прошлые сутки обнаружили 284 новых случаев коронавируса. Всего подтвержденных случаев 128834.
Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в таких районах:
- Дарницком – 67,
- Деснянском – 50,
- Соломенском – 35.
Заболели:
- 160 женщин в возрасте от 18 до 96 лет
- 119 мужчин в возрасте от 22 до 83 лет
- 1 девочка 14 лет и 4 мальчика от 10 до 17 лет
7 летальных случаев от вируса за сутки, а всего 2377.
36 госпитализированных пациентов. 1823 преодолели коронавирус за сутки – всего 71145.
Напомним, Украина договорилась о покупке 1,9 млн доз вакцины производства китайской компании Sinovac Biotech.
Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине
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