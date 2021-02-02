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Коронавирус в Киеве: за сутки обнаружили 284 новых случаев (карта)

2 февраля, 10:44

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Всего преодолели коронавирус 71145 человек

В Киеве за прошлые сутки обнаружили 284 новых случаев коронавируса. Всего подтвержденных случаев 128834.

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Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в таких районах:

  • Дарницком – 67,
  • Деснянском – 50,
  • Соломенском – 35.

Заболели:

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  • 160 женщин в возрасте от 18 до 96 лет
  • 119 мужчин в возрасте от 22 до 83 лет
  • 1 девочка 14 лет и 4 мальчика от 10 до 17 лет
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7 летальных случаев от вируса за сутки, а всего 2377.

36 госпитализированных пациентов. 1823 преодолели коронавирус за сутки – всего 71145.

Напомним, Украина договорилась о покупке 1,9 млн доз вакцины производства китайской компании Sinovac Biotech.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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Киев статистика карантин Виталий Кличко коронавирус

Источник: Сегодня

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