Коронавирус в Киеве: за сутки обнаружили 308 новых случаев (карта)

Всего за период пандемии преодолели вирус в столице 88 377 человек

В Киеве за прошлые сутки 308 новых случаев заболевания коронавирусом. Подтвержденных случаев в столице за период пандемии всего 132 468.

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Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в таких районах:

Дарницком – 91,

Деснянском – 61,

Днепровском – 39.

Заболели:

175 женщин в возрасте от 20 до 85 лет,

121 мужчина в возрасте от 20 до 85 лет,

4 девочки в возрасте от 8 до 17 лет и 8 мальчиков от 6 до 16 лет.

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За сутки 11 летальных случаев от вируса – всего 2532. Также 47 пациентов госпитализировали. 938 преодолели коронавирус, а всего за период пандемии – 88 377.

Напомним, ранее Сумья Сваминатан заявляла о случаях повторного заражения новыми штаммами коронавируса у людей, которые уже перенесли COVID-19 и имели антитела.

Также в этом месяце ученые обнаружили, что вакцина AstraZeneca лишь на 10% защищает от африканского штамма коронавируса.

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