Коронавирус в Киеве: за сутки обнаружили 513 новых случаев (карта)

Всего за период пандемии преодолели вирус в столице 90 140 человек

В Киеве за прошлые сутки 513 новых случаев коронавируса. Всего подтвержденных случаев в столице – 133 347.

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Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в таких районах:

Дарницком – 94,

Днепровском – 93,

Голосеевском – 82.

Заболели:

277 женщин в возрасте от 18 до 89 лет,

220 мужчин в возрасте от 18 до 83 лет,

11 девочек в возрасте от 1 до 17 лет и 5 мальчиков от 8 до 16 лет.

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За сутки 11 летальных случаев от вируса – всего 2557. 78 госпитализированных пациентов.

Также за сутки 713 человек преодолели коронавирус, а всего в столице 90140.

Ранее мы писали, что у заболевших коронавирусом детей врачи заметили мультисистемный воспалительный синдром. Заболевание обычно возникает через несколько недель после заражения.

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