Коронавирус в Киеве: за сутки обнаружили 513 новых случаев (карта)

В Киеве за прошлые сутки 513 новых случаев коронавируса. Всего подтвержденных случаев в столице – 133 347.
Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в таких районах:
- Дарницком – 94,
- Днепровском – 93,
- Голосеевском – 82.
Заболели:
- 277 женщин в возрасте от 18 до 89 лет,
- 220 мужчин в возрасте от 18 до 83 лет,
- 11 девочек в возрасте от 1 до 17 лет и 5 мальчиков от 8 до 16 лет.
За сутки 11 летальных случаев от вируса – всего 2557. 78 госпитализированных пациентов.
Также за сутки 713 человек преодолели коронавирус, а всего в столице 90140.
Ранее мы писали, что у заболевших коронавирусом детей врачи заметили мультисистемный воспалительный синдром. Заболевание обычно возникает через несколько недель после заражения.
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