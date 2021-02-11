Коронавирус в Киеве: за сутки обнаружили 335 новых случаев (карта)

В Киеве за последние сутки обнаружили 335 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. Подтвержденных случаев в столице за период пандемии всего 131 199.
Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в таких районах:
- Днепровском – 80,
- Деснянском – 71,
- Дарницком – 48.
Заболели:
- 191 женщина в возрасте от 18 до 88 лет,
- 124 мужчины в возрасте от 18 до 89 лет,
- 10 девочек в возрасте от 10 месяцев до 18 лет и 10 мальчиков от 9 месяцев до 17 лет.
За последние сутки 11 летальных случаев от вируса, а всего было 2484.
Также за сутки 42 госпитализированных пациентов. 623 человека преодолели коронавирус – всего 83307.
Ранее мы писали, что по состоянию на утро 11 февраля в Украине подтвердили 5039 новых случаев заражения коронавирусом (1 258 094 с начала эпидемии). За среду умерли 124 украинца (24 058 с начала эпидемии), а выздоровели 6568 человек (1 098 944 с начала эпидемии).
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