Коронавирус в Киеве: за сутки обнаружили 335 новых случаев (карта)

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском районе

В Киеве за последние сутки обнаружили 335 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. Подтвержденных случаев в столице за период пандемии всего 131 199.

Реклама

Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в таких районах:

Днепровском – 80,

Деснянском – 71,

Дарницком – 48.

Заболели:

191 женщина в возрасте от 18 до 88 лет,

124 мужчины в возрасте от 18 до 89 лет,

10 девочек в возрасте от 10 месяцев до 18 лет и 10 мальчиков от 9 месяцев до 17 лет.

Реклама

За последние сутки 11 летальных случаев от вируса, а всего было 2484.

Также за сутки 42 госпитализированных пациентов. 623 человека преодолели коронавирус – всего 83307.

Ранее мы писали, что по состоянию на утро 11 февраля в Украине подтвердили 5039 новых случаев заражения коронавирусом (1 258 094 с начала эпидемии). За среду умерли 124 украинца (24 058 с начала эпидемии), а выздоровели 6568 человек (1 098 944 с начала эпидемии).

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама