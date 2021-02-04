Коронавирус в Киеве: за сутки обнаружили 342 новых случая (карта)

В Киеве за прошлые сутки обнаружили 342 новых случая коронавируса. Подтвержденных случаев заболевания коронавирусом всего в столице – 129 506.

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Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в таких районах:

Дарницком – 114;

Днепровском – 65;

Деснянском – 45.

Заболели:

197 женщин в возрасте от 18 до 93 лет;

133 мужчины в возрасте от 21 до 85 лет;

7 девочек от 2 до 16 лет и 5 мальчиков от 7 до 17 лет.

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12 летальных случаев от вируса – всего 2404. 40 пациентов госпитализировали за сутки.

2457 преодолели коронавирус – всего 75 972.

Как стало известно, по состоянию на утро 4 февраля в Украине подтвердили 5082 новых случая заражения коронавирусом (1 232 246 с начала эпидемии). За среду умерли 140 украинцев (23 229 с начала эпидемии), а выздоровели 9933 человека (1 055 406 с начала эпидемии).

Видео: Сегодня

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