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Коронавирус в Киеве: за сутки обнаружили 342 новых случая (карта)

4 февраля, 11:13

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

40 пациентов госпитализировали за сутки

В Киеве за прошлые сутки обнаружили 342 новых случая коронавируса. Подтвержденных случаев заболевания коронавирусом всего в столице – 129 506.

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Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в таких районах:

  • Дарницком – 114;
  • Днепровском – 65;
  • Деснянском – 45.

Заболели:

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  • 197 женщин в возрасте от 18 до 93 лет;
  • 133 мужчины в возрасте от 21 до 85 лет;
  • 7 девочек от 2 до 16 лет и 5 мальчиков от 7 до 17 лет.
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12 летальных случаев от вируса – всего 2404. 40 пациентов госпитализировали за сутки.

2457 преодолели коронавирус – всего 75 972.

Как стало известно, по состоянию на утро 4 февраля в Украине подтвердили 5082 новых случая заражения коронавирусом (1 232 246 с начала эпидемии). За среду умерли 140 украинцев (23 229 с начала эпидемии), а выздоровели 9933 человека (1 055 406 с начала эпидемии).

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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Киев статистика карантин Виталий Кличко коронавирус

Источник: Сегодня

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