Коронавирус в Киеве: за сутки обнаружили 361 новый случай (карта)

По состоянию на утро, 30 января, в Киеве еще 341 человек заболел коронавирусом.

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Об этом написал в Telegram мэр Киева Виталий Кличко.

Заболели:

193 женщины в возрасте от 19 до 89 лет

131 мужчина в возрасте от 22 до 89 лет

9 девочек в возрасте 1 до 17 лет и 8 мальчиков от 3 до 15 лет.

За минувшие сутки, в тому числе, заболели 15 медиков. В киевские больницы госпитализировали 50 человек, остальные – на самоизоляции.

За минувшие сутки выздоровели 2129 человек, а за время пандемии – 67 851 житель Киева. Умерли 29 января 14 человек, а всего коронавирус унес жизни 2349 киевлян.

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Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском, Дарницком и в Подольском районе.

Всего в Киеве обнаружили уже 128 174 случаев коронавируса.

Ранее в ВОЗ предупредили: существуют большая вероятность, что коронавирусная инфекция станет эндемическим заболеванием, которое будет появляться снова.

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Напомним, что во Всемирной организации здравоохранения уже неоднократно предупреждали о последствиях пандемии – миллионы людей окажутся на грани голода, а большинство вакцин уже забронированы и выкуплены развитыми странами мира.

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