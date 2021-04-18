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Коронавирус в Киеве: за сутки обнаружили 480 новых случаев (карта)

18 апреля, 10:58

Виктория Барановская Виктория Барановская

В Киеве зафиксировали уже 184 892 новых случая коронавируса, из них 115 361 человек выздоровел

По состоянию на утро 18 апреля в Киеве обнаружили еще 480 новых случаев коронавируса.

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Об этом написал мэр Киева Виталий Кличко.

Заболели:

  • 271 женщина в возрасте от 18 до 95 лет
  • 191 мужчина в возрасте от 18 до 89 лет
  • 9 девочек от 2 до 16 лет и 9 мальчиков от 5 месяцев до 16 лет

В медучреждения столицы госпитализировали 92 человека, еще 304 жителя столицы попали в больницы с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

За последние сутки 26 человек умерли от коронавируса, а в целом – 4198. Выздоровели 18 апреля 432 человека, а за время пандемии – 115 361.

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Больше всего случаев заболевания обнаружили в районах: Дарницком (123), Днепровском (106) и Деснянском (88).

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Всего в столице уже 184 892 подтвержденных случая заболевания коронавирусом.

Как сообщалось ранее, в Украине за последние сутки обнаружили 10 282 новых случая инфицирования коронавирусом.

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Также "Сегодня" рассказывали, почему врачи не советуют антибиотики при COVID-19.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Киев коронавирус COVID-19
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