Коронавирус в Киеве: за сутки обнаружили 544 новых случая (графика)

В Киеве за прошлые сутки, 18 февраля, зафиксировано 544 новых случаев коронавируса. Всего подтвержденных случаев в столице – 133 891.
Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в левобережных районах столицы: Дарницком (111), Днепровском (82) и Деснянском (79).
Заболели:
- 299 женщин в возрасте от 18 до 90 лет;
- 218 мужчин в возрасте от 18 до 83 лет;
- 11 девочек в возрасте от 6 до 17 лет;
- 16 мальчиков в возрасте от 5 месяцев до 16 лет.
За сутки 7 летальных случаев от вируса (всего 2564). 79 новых госпитализированных пациентов.
Также за сутки 897 пациентов одолели коронавирус (всего 91 037).
Ранее мы писали, что у заболевших COVID-19 детей врачи заметили мультисистемный воспалительный синдром. Заболевание обычно возникает через несколько недель после заражения.
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