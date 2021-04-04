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Коронавирус в Киеве: за сутки обнаружили 552 новых случая

4 апреля, 11:42

Виктория Барановская Виктория Барановская

69 больных госпитализировали в столичные больницы

По состоянию на утро 4 апреля в Киеве зафиксировали 552 новых случая коронавируса.

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Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Заболели:

  • 331 женщина в возрасте от 18 до 87 лет;
  • 200 мужчин в возрасте от 18 до 92 лет;
  • 10 девочек от 2 до 17 лет и 11 мальчиков от 12 дней до 14 лет.

За прошедшие сутки 69 человек госпитализировали в медучреждения столицы, еще 573 – попали в больницы с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

В столице зафиксировали 40 летальных случаев от вируса, а в целом – 3585. 68 человек смогли преодолеть COVID-19, а за время пандемии в столице выздоровели 107 552 человека.

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Всего в столице зафиксировали 167 210 случаев коронавируса.

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Больше всего случаев заболевания обнаружили в районах: Дарницком (136), Днепровском (123) и в Деснянском (91).

Ранее мы сообщали, что в Украине обнаружена новая мутация коронавируса, Она еще опаснее и агрессивнее. Новый вариант вируса отличается критическими изменениями в участках вируса, которые отвечают за скорость его размножения в клетке-хозяине и реактивность иммунной системы человека.

5 фактов о новом локдауне, которые должен знать каждый. Пенсионер-влогер Дед Панч в новом выпуске ютуб-шоу объяснил: что, где и когда будет закрыто. А также провел опрос и узнал, как новый локдаун восприняли украинцы.

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