Коронавирус в Киеве: за сутки обнаружили 697 новых случаев

По состоянию на утро 11 апреля в Киеве еще 697 человек заболели COVID-19.
Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко.
Заболели:
- 431 женщина в возрасте от 18 до 92 лет;
- 243 мужчины в возрасте от 18 до 94 лет;
- 11 девочек от 1 до 17 лет и 12 мальчиков от 2 месяцев до 14 лет.
Госпитализировали 71 человека, который заболел коронавирусом. Еще 408 человек попали в больницу с подозрением на COVID-19.
За последние сутки 236 человек победили болезнь, а в целом выздоровели 11 068. 10 апреля 42 человека умерли от коронавируса, а в целом – 3890.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в районах: Дарницком (207), Днепровском (150) и в Голосеевском (93).
Всего в Киеве зафиксировали уже 176 569 случаев заболевания.
Отметим, Украина все стремительнее приближается к полному локдауну – МЗ снова расширил список регионов "красной зоны". Регионы закрылись на жесткий карантин и что там запрещено – читайте в материале "Сегодня" .
Как долго продлится локдаун? О транспортных секретах Киева и обломе со спецпропусками – в новом выпуске ютуб-шоу влогера-пенсионера Деда Панча:
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк