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Коронавирус в Киеве: за сутки обнаружили 910 новых случаев (карта)

5 марта, 12:16

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

За сутки 17 летальных случаев от вируса

В Киеве за прошлые сутки обнаружено 910 новых случаев коронавируса. Подтвержденных случаев в столице всего – 140 916.

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Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в таких районах:

  • Деснянском – 162,
  • Дарницком – 156,
  • Подольском – 95.

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Заболели:

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  • 495 женщин в возрасте от 18 до 99 лет,
  • 365 мужчин в возрасте от 19 до 87 лет,
  • 15 девочек от 5 месяцев до 16 лет и 35 мальчиков от 2 до 17 лет.

17 летальных случаев от вируса – всего 2 735. 120 госпитализированных пациентов. 454 человек преодолели коронавирус – всего 96149.

Отметим, что в столице увеличивается и количество больных гриппом и ОРВИ. По данным "Киевского городского лабораторного центра МЗ Украины", на прошлой неделе в Киеве зарегистрировали почти 15 тыс. больных. Из них: 8500 взрослых и более 6000 детей. Более чем 52% больных детей – школьного возраста.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения впервые за семь недель зафиксировала рост числа случаев заражения коронавирусом.

Также мы писали, что антитела к коронавирусу на данный момент есть у менее 10% населения Земли, и значительно увеличить этот процент можно только с помощью вакцинации.

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Все подробности в спецтеме Коронавирус

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статистика Виталий Кличко коронавирус

Источник: Сегодня

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