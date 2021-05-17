Коронавирус в Киеве. За сутки обнаружили более 100 новых случаев (карта)

Больше всего случаев на этот раз обнаружили в Соломенском районе

В Киеве обнаружили за прошлые сутки 102 новых случая коронавируса. Это на 35 человек меньше, чем вчера.

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Об этом мэр Киева Виталий Кличко написал на своей странице в Facebook.

"102 подтвержденных случая заболевания коронавирусом за сутки в столице. Умерли 10 человек. Всего за период пандемии в городе 4950 летальных случаев от вируса. А подтвержденных случаев заболевания сегодня – 201 992", – сообщил Виталий Кличко.

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Заболели:

53 женщины в возрасте от 21 до 84 лет,

46 мужчин в возрасте от 21 до 83 лет,

девочка трех лет и два мальчика 1 и 17 лет.

В больницы столицы госпитализировали 23 больных с коронавирусом, а также 102 пациентов с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

"Больше всего случаев заболевания обнаружили в Соломенском районе – 33, в Святошинском – 25 и в Дарницком районе – 17 случаев", – отметил Виталий Кличко.

Выздоровели прошедшие сутки 64 человека. В общем коронавирус преодолели 132 396 жителей столицы. Умерли 10 человек.

Напомним, президент Владимир Зеленский недавно поставил задачу вакцинировать половину украинцев ко Дню Независимости. До дедлайна осталось чуть более трех месяцев, а за прошедшие почти три месяца вакцинировали 2% населения.

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Также "Сегодня" рассказывали, что в Украине почти не осталось COVID-вакцин AstraZeneca. Сейчас продолжается иммунизация украинцев мобильными бригадами, которые используют другие препараты.

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