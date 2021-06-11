Коронавирус в Киеве. За сутки обнаружили более 200 новых случаев (карта)

На этот раз больше всего заболевших в Дарницком районе

В столице 216 новых случаев COVID. Фото: forbes.com

В Киеве за прошлые сутки обнаружили 217 новых случаев коронавируса. Это на один случай больше, чем вчера. Умерли два человека.

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Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн-брифинга.

"За прошедшие сутки в городе обнаружили 217 инфицированных. Умерли два человека. Всего за период пандемии в столице 5144 летальных случая от вируса. А подтвержденных случаев заболевания в городе на сегодняшний день 210 520", – сообщил Виталий Кличко.

Заболели:

122 женщины в возрасте от 19 до 74 лет;

79 мужчин в возрасте от 21 до 89 лет;

12 девочек от восьми месяцев до 15 лет и четыре мальчика от 12 до 15 лет.

Заболели, в том числе двое медиков.

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За прошедшие сутки в стационары медучреждений попали 27 больных COVID-19. А также госпитализировали 77 пациентов с подозрением на коронавирус и пневмониями. То есть, всего в больницы за сутки попали 104 человека.

Выздоровели за прошедшие сутки 2037 киевлян. Всего коронавирус преодолели 192 976 жителей столицы.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в таких районах:

Дарницком районе – 45,

Днепровском – 30,

Шевченковском районе – 27.

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"Заполненность коек в коммунальных медучреждениях столицы сегодня – более 6%. Из них с кислородом заполнены – почти 10% коек. Всего в стационарах сегодня лечатся 319 больных коронавирусом. 204 пациента – в тяжелом состоянии, кислородную поддержку получает 297 человек, под аппаратами ИВЛ – 9 больных", – сообщил Виталий Кличко.

Ранее мы сообщали, что Польша массово вакцинирует украинцев на границе. Польские власти предлагают въезжающим украинцам скидку на обязательный тест за бесплатное прохождение вакцинации от COVID-19.

Также напомним, украинцам будут выдавать свидетельство о вакцинации.

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