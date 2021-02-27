Коронавирус в Киеве: за сутки обнаружили более 500 новых случаев (карта)

По состоянию на утро, 27 февраля, в Украине зафиксировали 580 новых случаев коронавируса.

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Об этом сообщил в Telegram мэр Киева Виталий Кличко.

Заболели:

312 женщин в возрасте от 18 до 91 года

236 мужчин в возрасте от 18 до 92 лет

15 девочек в возрасте от 2 до 17 лет и 17 мальчиков от 5 до 17 лет.

В медучреждения столицы госпитализировали 111 человек, остальные – на самоизоляции.

За минувшие сутки в столице 8 человек умерли от коронавируса, а за время пандемии – 2643.

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Выздоровели от коронавируса, 26 февраля, 369 жителей столицы, а всего в Киеве 93 771 человек победили коронавирус.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком (138), Днепровском (117) и Святошинском (74) районах.

За время пандемии в Киеве зафиксировали 137 656 случаев коронавируса.

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Ранее мы сообщали, что врачи в Украине отказываются вакцинироваться от COVID-19 – медики объяснили, почему.

Также напомним, министр здравоохранения Украины Максим Степанов анонсировал новые поставки вакцины от COVID-19 в Украину.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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