Коронавирус в Киеве: за сутки обнаружили более 600 новых случаев (карта)

В Киеве за прошлые сутки обнаружили 644 новых случая коронавируса. Подтвержденных случаев в столице – всего 143 161.
Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в таких районах:
- Днепровском – 116,
- Оболонском – 85,
- Дарницком – 79.
Заболели:
- 330 женщин в возрасте от 18 до 90 лет,
- 265 мужчин в возрасте от 18 до 94 лет,
- 21 девочка от 1 до 17 лет и 28 мальчиков от 1 до 17 лет
За прошлые сутки было 17 летальных случаев от вируса, а всего в столице 2809.
60 пациентов госпитализировали за сутки. 356 преодолели коронавирус – всего 96 686.
Ранее в ВОЗ заявили, что благодаря мерам против COVID-19 в мире резко снизилась заболеваемость гриппом.
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