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Коронавирус в Киеве: за сутки обнаружили более 600 новых случаев (карта)

10 марта, 10:05

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

60 пациентов госпитализировали за сутки

В Киеве за прошлые сутки обнаружили 644 новых случая коронавируса. Подтвержденных случаев в столице – всего 143 161.

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Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в таких районах:

  • Днепровском – 116,
  • Оболонском – 85,
  • Дарницком – 79.

Заболели:

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  • 330 женщин в возрасте от 18 до 90 лет,
  • 265 мужчин в возрасте от 18 до 94 лет,
  • 21 девочка от 1 до 17 лет и 28 мальчиков от 1 до 17 лет
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За прошлые сутки было 17 летальных случаев от вируса, а всего в столице 2809.

60 пациентов госпитализировали за сутки. 356 преодолели коронавирус – всего 96 686.

Ранее в ВОЗ заявили, что благодаря мерам против COVID-19 в мире резко снизилась заболеваемость гриппом.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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Киев карантин Виталий Кличко коронавирус

Источник: Сегодня

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