Коронавирус в Киеве: за сутки обнаружили более 800 новых случаев (карта)

В Киеве за прошлые сутки обнаружили 853 новых случая коронавируса. Всего подтвержденных случаев в столице – 144 014.
Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в таких районах:
- Деснянском – 132;
- Днепровском – 128;
- Дарницком – 126.
Заболели:
- 457 женщин в возрасте от 19 до 87 лет;
- 347 мужчин в возрасте от 18 до 88 лет;
- 23 девочки от 4 месяцев до 17 лет и 26 мальчиков от 1 до 17 лет.
Так, за сутки 25 летальных случаев от вируса, а всего – 2834. 129 пациентов госпитализировали.
534 человека преодолели коронавирус, всего – 97 220.
Ранее министр здравоохранения Максим Степанов призвал украинцев сдавать тесты на COVID-19 даже в случае, если есть симптомы обычных респираторных заболеваний.
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