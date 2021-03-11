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Коронавирус в Киеве: за сутки обнаружили более 800 новых случаев (карта)

11 марта, 10:59

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

129 пациентов госпитализировали за сутки

В Киеве за прошлые сутки обнаружили 853 новых случая коронавируса. Всего подтвержденных случаев в столице – 144 014.

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Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в таких районах:

  • Деснянском – 132;
  • Днепровском – 128;
  • Дарницком – 126.

Заболели:

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  • 457 женщин в возрасте от 19 до 87 лет;
  • 347 мужчин в возрасте от 18 до 88 лет;
  • 23 девочки от 4 месяцев до 17 лет и 26 мальчиков от 1 до 17 лет.
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Так, за сутки 25 летальных случаев от вируса, а всего – 2834. 129 пациентов госпитализировали.

534 человека преодолели коронавирус, всего – 97 220.

Ранее министр здравоохранения Максим Степанов призвал украинцев сдавать тесты на COVID-19 даже в случае, если есть симптомы обычных респираторных заболеваний.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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Киев карантин Виталий Кличко коронавирус

Источник: Сегодня

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