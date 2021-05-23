Коронавирус в Киеве. За сутки обнаружили менее 100 новых случаев (карта)

Фото Reuters/Gleb Garanich / Фото: REUTERS/Gleb Garanich
В воскресенье, 23 мая, в Киеве подтвердили 73 новых случая коронавируса.
Об этом написал мэр Киева Виталий Кличко.
Заболели:
- 45 женщин в возрасте от 18 до 91 года;
- 25 мужчин в возрасте от 28 до 94 лет;
- 2 девочки 10 и 16 лет и 1 парень 17 лет.
Из них 17 человек госпитализировали в медучреждения Киева, еще 101 человек попал в больницу с подозрением на COVID-19 или пневмонией.
22 мая 13 человек умерли от коронавируса, а за время пандемии умерли 5017 украинцев. Выздоровели и победили коронавирус 2771 человек, а в целом – 144 972 человека.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в районах: Святошинском (19), Деснянском (13) и Соломенском (10).
Всего в столице обнаружили уже 204 151 случай заболевания.
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17 человек госпитализировали в медучреждения Киева
Ранее мы сообщали, что в Украине за последние сутки, 22 мая, обнаружили 2533 новых случая коронавируса. Это на 2073 человека меньше, чем сутками ранее.
Напомним, недавно Украина и ЕС договорились о взаимном признании COVID-паспортов.
Также отметим, что в Украине за все время кампании по вакцинации против коронавируса сделали более миллиона прививок.