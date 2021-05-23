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Коронавирус в Киеве. За сутки обнаружили менее 100 новых случаев (карта)

23 мая, 13:22

Виктория Барановская Виктория Барановская

В больницы с коронавирусом попали 17 человек, а еще 101 житель Киева находится в медучреждениях с подозрением на COVID-19

Фото Reuters/Gleb Garanich

Фото Reuters/Gleb Garanich / Фото: REUTERS/Gleb Garanich

В воскресенье, 23 мая, в Киеве подтвердили 73 новых случая коронавируса.

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Об этом написал мэр Киева Виталий Кличко.

Заболели:

  • 45 женщин в возрасте от 18 до 91 года;
  • 25 мужчин в возрасте от 28 до 94 лет;
  • 2 девочки 10 и 16 лет и 1 парень 17 лет.

Из них 17 человек госпитализировали в медучреждения Киева, еще 101 человек попал в больницу с подозрением на COVID-19 или пневмонией.

22 мая 13 человек умерли от коронавируса, а за время пандемии умерли 5017 украинцев. Выздоровели и победили коронавирус 2771 человек, а в целом – 144 972 человека.

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Больше всего случаев заболевания обнаружили в районах: Святошинском (19), Деснянском (13) и Соломенском (10).

Всего в столице обнаружили уже 204 151 случай заболевания.

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17 человек госпитализировали в медучреждения Киева

17 человек госпитализировали в медучреждения Киева

Ранее мы сообщали, что в Украине за последние сутки, 22 мая, обнаружили 2533 новых случая коронавируса. Это на 2073 человека меньше, чем сутками ранее.

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Напомним, недавно Украина и ЕС договорились о взаимном признании COVID-паспортов.

Также отметим, что в Украине за все время кампании по вакцинации против коронавируса сделали более миллиона прививок.

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