Коронавирус в Киеве. За сутки обнаружили почти 100 новых случаев, 4 человека умерли (карта)

В столице почти 100 человек заболели за сутки коронавирусом. Фото: Укринформ
В Киеве за прошлые сутки обнаружили 89 новых случаев коронавируса. Это на 25 случаев меньше, чем вчера. Умерли 4 человека.
Об этом мэр Киева Виталий Кличко написал на своей странице в Facebook.
"89 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом за сутки в столице. Умерли 4 человека. Всего за период пандемии в городе 5 156 летальных случаев от вируса. А подтвержденных случаев заболевания сегодня – 210 938", – сообщил Виталий Кличко.
Заболели:
- 51 женщина в возрасте от 18 до 80 лет,
- 37 мужчин в возрасте от 18 до 95 лет и 1 девушка 17 лет.
"Больше всего случаев заболевания обнаружили в Соломенском и Святошинском районах – по 15, в Дарницком и Шевченковском – по 11 случаев", – отметил Виталий Кличко.
В больницы столицы госпитализировали 10 больных коронавирусом, а также 29 пациентов с подозрением на COVID-19 и пневмониями.
Выздоровели прошедшие сутки 1 785 человек. В общем коронавирус преодолели 196 874 жителя столицы.
Напомним, в Украине больше ни одна область не входит в красную, оранжевую или желтую зоны. Страна перешла наминимальные карантинные ограничения, которые ввело правительство.
Кроме того, 8 июля в Украину доставили новую партию вакцины от коронавируса Pfizer – препарата Comirnaty. В рамках программы COVAX получили 117 тыс. доз.
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