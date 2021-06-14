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Коронавирус в Киеве. За сутки обнаружили почти 100 новых случаев, 4 человека умерли (карта)

14 июня 2021 12:18

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

В общем коронавирус преодолели 196 874 жителя столицы

В столице почти 100 человек заболели за сутки коронавирусом. Фото: Укринформ

В столице почти 100 человек заболели за сутки коронавирусом. Фото: Укринформ

В Киеве за прошлые сутки обнаружили 89 новых случаев коронавируса. Это на 25 случаев меньше, чем вчера. Умерли 4 человека.

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Об этом мэр Киева Виталий Кличко написал на своей странице в Facebook.

"89 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом за сутки в столице. Умерли 4 человека. Всего за период пандемии в городе 5 156 летальных случаев от вируса. А подтвержденных случаев заболевания сегодня – 210 938", – сообщил Виталий Кличко.

Заболели:

  • 51 женщина в возрасте от 18 до 80 лет,
  • 37 мужчин в возрасте от 18 до 95 лет и 1 девушка 17 лет.

"Больше всего случаев заболевания обнаружили в Соломенском и Святошинском районах – по 15, в Дарницком и Шевченковском – по 11 случаев", – отметил Виталий Кличко.

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В больницы столицы госпитализировали 10 больных коронавирусом, а также 29 пациентов с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Выздоровели прошедшие сутки 1 785 человек. В общем коронавирус преодолели 196 874 жителя столицы.

Напомним, в Украине больше ни одна область не входит в красную, оранжевую или желтую зоны. Страна перешла наминимальные карантинные ограничения, которые ввело правительство.

Кроме того, 8 июля в Украину доставили новую партию вакцины от коронавируса Pfizer – препарата Comirnaty. В рамках программы COVAX получили 117 тыс. доз.

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