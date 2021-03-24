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Коронавирус в Киеве: за сутки обнаружили менее 1300 новых случаев (карта)

24 марта, 12:21

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

В больницы госпитализировали 137 человек

За прошедшие сутки в столице коронавирус обнаружили у 1300 киевлян. Умерли 49 человек.

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Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн-брифинга.

"Ситуация с заболеваемостью остается сложной. Количество больных коронавирусом в Киеве, к сожалению, продолжает увеличиваться. 1300 инфицированных обнаружили в городе прошедшие сутки. Увеличивается и количество летальных случаев от вируса", – сообщил Виталий Кличко.

Всего за период пандемии в столице 3163 летальных случая от вируса. А подтвержденных случаев заболевания в городе на сегодня 155 336.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в таких районах:

  • Дарницком районе – 235,
  • Деснянском и Оболонском – по 187,
  • Днепровском районе – 184.
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Среди заболевших:

  • 731 женщина в возрасте от 18 до 92 лет,
  • 482 мужчины в возрасте от 18 до 99 лет,
  • 45 мальчиков до 17 лет,
  • 42 девочки до 17 лет.

Заболели, в частности, 32 медики.

В больницы столицы за прошедшие сутки госпитализировали 137 пациентов. А также – 390 больных – с подозрением на коронавирус.

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Выздоровели за сутки в Киеве 333 человека. Всего коронавирус преодолели 103122 жители столицы.

Ранее мы писали, что вакцину против COVID-19 в Украине получили 15 097 человек только за вчерашние сутки, 23 марта. Это на 4193 прививки больше, чем сделали за предыдущие сутки. Всего с начала кампании вакцинации привито 137 026 человек.

Напомним, в Украине стартовал второй этап вакцинации – прививки предлагают людям старше 80 лет, а также работникам социальной сферы и общественного здоровья. Вот только не все хотят делать укол. Сайт "Сегодня" разбирался, почему старики не хотят вакцинироваться от COVID.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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Киев статистика вирус карантин Виталий Кличко коронавирус брифинг

Источник: Сегодня

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