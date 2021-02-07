Коронавирус в Киеве: за сутки обнаружили менее 200 новых случаев (карта)

Всего в Киеве 130 236 человек заболели

По состоянию на утро 7 февраля в Киеве еще 197 человек заболели COVID-19.

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Об этом написал в Telegram мэр Киева Виталий Кличко.

Заболели:

112 женщин в возрасте от 19 до 88 лет;

71 мужчина в возрасте от 20 до 90 лет;

5 девочек от 3 до 17 лет и 9 мальчиков от 2 до 17 лет.

В медучреждения Киева госпитализировали 36 человек, остальные находятся на самоизоляции.

За прошедшие сутки 16 жителей Киева умерли от коронавируса, а всего их уже – 2442. Выздоровели 6 февраля 369 киевлян, а за время пандемии – 79 510.

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Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком (55), Деснянском (40) и Соломенском (33) районах.

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Общее количество заболевших COVID-19 составляет 130 236.

/ Фото: Telegram Кличко

Ранее мы сообщали, каким будет карантин в Украине. На сегодня в стране нет ни одного региона, который бы оказался в "красной зоне".

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Напомним, Кабинет министров продолжит карантин до 30 апреля, однако ограничения ослабят.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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