Українська
$ 27,89
33,45
  1. Новости в Киеве
  2. Другие новости

Коронавирус в Киеве: за сутки обнаружили менее 200 новых случаев (карта)

7 февраля, 11:37

Виктория Барановская Виктория Барановская

Всего в Киеве 130 236 человек заболели

По состоянию на утро 7 февраля в Киеве еще 197 человек заболели COVID-19.

Реклама

Об этом написал в Telegram мэр Киева Виталий Кличко.

Заболели:

  • 112 женщин в возрасте от 19 до 88 лет;
  • 71 мужчина в возрасте от 20 до 90 лет;
  • 5 девочек от 3 до 17 лет и 9 мальчиков от 2 до 17 лет.

В медучреждения Киева госпитализировали 36 человек, остальные находятся на самоизоляции.

За прошедшие сутки 16 жителей Киева умерли от коронавируса, а всего их уже – 2442. Выздоровели 6 февраля 369 киевлян, а за время пандемии – 79 510.

Реклама

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком (55), Деснянском (40) и Соломенском (33) районах.

В тренде
В Киеве на руке у первоклассницы взорвались смарт-часы

Общее количество заболевших COVID-19 составляет 130 236.

/ Фото: Telegram Кличко

Ранее мы сообщали, каким будет карантин в Украине. На сегодня в стране нет ни одного региона, который бы оказался в "красной зоне".

Реклама

Напомним, Кабинет министров продолжит карантин до 30 апреля, однако ограничения ослабят.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Киев коронавирус COVID-19
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Остался только рюкзак. Под Киевом погиб ребенок, упав с 15-го этажа
Остался только рюкзак. Под Киевом погиб ребенок, упав с 15-го этажаПроисшествия
"Меня хотят убить" – интервью со скандальной преподавательницей университета ДрагомановаУкраина
В Киеве открыли первый магазин IKEA (фото)
В Киеве открыли первый магазин IKEA (фото)Другие новости
Полный апгрейд: как выглядит первый NOVUS после ребрендинга Billa
Полный апгрейд: как выглядит первый NOVUS после ребрендинга BillaДругие новости
Новый Киев: Арсенальную площадь накроют стеклом
Новый Киев: Арсенальную площадь накроют стекломДругие новости
В Киеве ожидают двадцатиградусный мороз: синоптики дали прогноз
В Киеве ожидают двадцатиградусный мороз: синоптики дали прогнозДругие новости

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять