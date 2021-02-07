Коронавирус в Киеве: за сутки обнаружили менее 200 новых случаев (карта)

По состоянию на утро 7 февраля в Киеве еще 197 человек заболели COVID-19.
Об этом написал в Telegram мэр Киева Виталий Кличко.
Заболели:
- 112 женщин в возрасте от 19 до 88 лет;
- 71 мужчина в возрасте от 20 до 90 лет;
- 5 девочек от 3 до 17 лет и 9 мальчиков от 2 до 17 лет.
В медучреждения Киева госпитализировали 36 человек, остальные находятся на самоизоляции.
За прошедшие сутки 16 жителей Киева умерли от коронавируса, а всего их уже – 2442. Выздоровели 6 февраля 369 киевлян, а за время пандемии – 79 510.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком (55), Деснянском (40) и Соломенском (33) районах.
Общее количество заболевших COVID-19 составляет 130 236.
Ранее мы сообщали, каким будет карантин в Украине. На сегодня в стране нет ни одного региона, который бы оказался в "красной зоне".
Напомним, Кабинет министров продолжит карантин до 30 апреля, однако ограничения ослабят.
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