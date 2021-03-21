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Коронавирус в Киеве: за сутки обнаружили меньше 500 новых случаев (карта)

21 марта, 10:23

Виктория Барановская Виктория Барановская

По состоянию на утро 21 марта, в Киеве обнаружили еще 434 случая коронавируса.

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Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко.

Заболели:

  • 264 женщины в возрасте от 18 до 95 лет;
  • 152 мужчин в возрасте от 18 до 83 лет;
  • 8 девочек от 5 дней до 16 лет и 10 мальчиков от 11 до 17 лет;

В медучреждения столицы госпитализировали 42 человека, остальные – на самоизоляции.

За сутки, 21 марта, 28 человек умерли от коронавируса, а в целом зафиксировали уже 3062 летальных случая. 107 человек преодолели коронавирус и выздоровели, а в целом – 101 452.

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Больше всего случаев заболевания обнаружили в районах: Дарницком (91), Деснянском (89) и Оболонском (86).

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Всего в Киеве уже 152 637 случаев коронавируса.

Как сообщалось ранее, в Украине за последние сутки обнаружили 11 145 новых случаев инфицирования коронавирусом. В частности, заболели 585 детей и 199 медработников.

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