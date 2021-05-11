Коронавирус в Киеве: за сутки обнаружили почти 100 новых случаев, 12 летальных (карта)

В Киеве за прошлые сутки 98 новых случаев коронавируса. Это всего лишь на три случая меньше, чем сутками ранее. А всего подтвержденных случаев в столице 199 175.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в таких районах:
- Святошинском – 25,
- Шевченковском – 16,
- Соломенском – 15.
Заболели:
- 51 женщина в возрасте от 19 до 91 года,
- 45 мужчин в возрасте от 19 до 83 лет,
- 1 девочка в возрасте 5 лет и 1 мальчик возрастом 3 года.
За сутки было 12 летальных случаев от вируса – всего 4 838. 20 госпитализированных больных с коронавирусом. 143 госпитализированных с подозрением на COVID-19 и пневмониями.
Также за сутки 51 человек преодолел коронавирус – всего 128 208.
Ранее мы сообщали, что министр здравоохранения Максим Степанов констатировал, что Украина вышла из третьей волны пандемии. По его словам, пиковый период распространения COVID-19 пришелся на март – "вирус развивался бешеными темпами, галопом подкашивая целые города".
Также напомним, в Украине практически остановилась вакцинация от коронавируса.
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