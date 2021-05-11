Українська
$ 27,76
33,49
  1. Новости в Киеве
  2. Другие новости

Коронавирус в Киеве: за сутки обнаружили почти 100 новых случаев, 12 летальных (карта)

11 мая, 12:13

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Больше всего заболевших в Святошинском районе обнаружили за последние сутки

В Киеве за прошлые сутки 98 новых случаев коронавируса. Это всего лишь на три случая меньше, чем сутками ранее. А всего подтвержденных случаев в столице 199 175.

Реклама

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в таких районах:

  • Святошинском – 25,
  • Шевченковском – 16,
  • Соломенском – 15.

Реклама

Заболели:

В тренде
Над Киевом пролетела вереница спутников Илона Маска (видео)
  • 51 женщина в возрасте от 19 до 91 года,
  • 45 мужчин в возрасте от 19 до 83 лет,
  • 1 девочка в возрасте 5 лет и 1 мальчик возрастом 3 года.

За сутки было 12 летальных случаев от вируса – всего 4 838. 20 госпитализированных больных с коронавирусом. 143 госпитализированных с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Также за сутки 51 человек преодолел коронавирус – всего 128 208.

Ранее мы сообщали, что министр здравоохранения Максим Степанов констатировал, что Украина вышла из третьей волны пандемии. По его словам, пиковый период распространения COVID-19 пришелся на март – "вирус развивался бешеными темпами, галопом подкашивая целые города".

Также напомним, в Украине практически остановилась вакцинация от коронавируса.

Реклама

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Курили, пили и задували свечи: подростки
Курили, пили и задували свечи: подростки "отличились" на Пасху в церкви (видео)Другие новости
Над Киевом пролетела вереница спутников Илона Маска (видео)
Над Киевом пролетела вереница спутников Илона Маска (видео)Другие новости
Больше чем благотворительность:
Больше чем благотворительность: "АТБ" передала три тысячи пасхальных подарков детям из "серой" зоны ДонбассаДругие новости
Топ-5 самых красивых станций Киевского метрополитена (фото)
Топ-5 самых красивых станций Киевского метрополитена (фото)Другие новости
"Начали творить какую-то хр*нь": подростки извинились за дебош в церкви (видео)Другие новости
Станцию
Станцию "Майдан Незалежности" закрыли, а людей отогнали с площади. Что произошло (обновлено)Другие новости

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять