Коронавирус в Киеве: за сутки обнаружили почти 100 новых случаев, 12 летальных (карта)

Больше всего заболевших в Святошинском районе обнаружили за последние сутки

В Киеве за прошлые сутки 98 новых случаев коронавируса. Это всего лишь на три случая меньше, чем сутками ранее. А всего подтвержденных случаев в столице 199 175.

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Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в таких районах:

Святошинском – 25,

Шевченковском – 16,

Соломенском – 15.

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Заболели:

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51 женщина в возрасте от 19 до 91 года,

45 мужчин в возрасте от 19 до 83 лет,

1 девочка в возрасте 5 лет и 1 мальчик возрастом 3 года.

За сутки было 12 летальных случаев от вируса – всего 4 838. 20 госпитализированных больных с коронавирусом. 143 госпитализированных с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Также за сутки 51 человек преодолел коронавирус – всего 128 208.

Ранее мы сообщали, что министр здравоохранения Максим Степанов констатировал, что Украина вышла из третьей волны пандемии. По его словам, пиковый период распространения COVID-19 пришелся на март – "вирус развивался бешеными темпами, галопом подкашивая целые города".

Также напомним, в Украине практически остановилась вакцинация от коронавируса.

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